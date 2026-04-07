令和８年４月７日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】全国の天気を地方ごとに ２週間気温予報 北日本の気温は、暖かい空気が流れ込みやすいため、向こう１週間程度はかなり高い日が多いでしょう。その後も高く１６日頃からかなり高い所もあるでしょう。農作物の管理等に注意してください。東・西日本の気温は、９日頃までは平年並の日が多いでしょう。その後は暖かい空気が流れ込みやすいため、１０日頃からはかなり高い日が多い