【家電アウトレット最前線・1】物価高が続く中、冷蔵庫や洗濯機といった大型家電を少しでも安く購入したいと考える人は多いといえます。そんなニーズを背景に注目を集めているのが、家電量販店のアウトレット・リユース販売です。今回は、ヤマダアウトレット南砂店の川名佐起夫店長に、商品の流通ルートや売れ筋、保証の仕組み、そして「アウトレット家電は本当にお得なのか？」という疑問について、現場の視点で詳しく話を聞き