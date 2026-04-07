日本たばこ産業（JT）は4月6日から、リフレッシュパウチ「ノルディックスピリット・コーラフィズ・ミディアム」を、全国のセブン-イレブン、ローソン、NewDaysにて順次発売する。●場所を選ばない新しいたばこの形「ノルディックスピリット」は、たばこの新しいスタイルを提案するリフレッシュパウチ。口に含むだけで、贅沢な味わいを約30分間じんわりと長く楽しめ、いつでもどこでも気軽にリフレッシュできる。ハンズフリー