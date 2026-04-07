トランザクション [東証Ｐ] が4月7日大引け後(17:00)に業績修正を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結経常利益を従来予想の29.7億円→32.4億円(前年同期は29.1億円)に9.3％上方修正し、増益率が1.9％増→11.3％増に拡大する見通しとなった。 なお、通期の経常利益は従来予想の63億円(前期は60.1億円)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社グループは、2025