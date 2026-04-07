2026年4月4日、香港メディアの香港01は、中国製バイクの世界レース優勝を事例として、中国工業の構造的変化が世界の経済・政治の勢力図を塗り替えつつあると報じた。記事はまず、3月にポルトガルで開催されたスーパーバイク世界選手権（WSBK）で中国の二輪車ブランド「張雪機車（ZXMOTO）」が優勝し、欧米日ブランドが長年独占してきた表彰台の歴史を打ち破ったと紹介。13年に「オートバイの都」と呼ばれる重慶で同社を起業した張