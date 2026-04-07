タイで3月25日から4月5日まで開催された第47回バンコク国際モーターショーには37の自動車ブランドと8つの二輪車ブランドが集結しました。出展した中国ブランドは多く、地元住民が相談や購入のために次々に訪れ、一部の中国の自動車メーカーの展示エリアの前には長蛇の列ができました。この熱狂の背景には、タイの消費者による「メイド・イン・チャイナ」への高い信頼があります。タイ工業連合会の統計によると、2025年には同国での