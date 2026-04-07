俳優の観月ありさ（49）が5日、自身のインスタグラムを更新し、桜を満喫する様子を公開。抜群のスタイルが際立つデニムコーデとともに、飛行機との印象的なショットが注目を集めている。【動画・写真】「後ろ姿も素敵」49歳の“異次元スタイル”を披露した観月ありさ投稿では、満開の桜が広がる公園でのオフショットを披露。デニムのセットアップに白のスニーカーを合わせたカジュアルな装いで、自然体ながらもスラリと伸びた