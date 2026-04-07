参院予算委の集中審議で答弁する高市首相＝7日午前高市早苗首相は7日の参院予算委員会で、自身の名前入りの暗号資産（仮想通貨）「SANAETOKEN（サナエトークン）」の発行に関し「名前が無断で使用され、無念に感じている」と述べた。自身と事務所の関与については「発行側から説明を受けておらず、承認もしていない」と重ねて否定した。立憲民主党の杉尾秀哉氏は法的措置を講じるべきだと提案。首相は「仮に法令に違反する行