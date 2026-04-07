記者団の取材に応じる高市首相＝7日午後、首相官邸高市早苗首相は7日、中東情勢の悪化で供給不安が広がる石油について「年を越えて供給を確保できるめどがついた」と述べた。ホルムズ海峡を回避した中東産原油や米国産の代替調達が進むと説明した。ガソリンなどの需要抑制策は「あらゆる可能性を排除せず臨機応変に対応する」と話した。官邸で記者団に語った。原油調達は4月が前年実績の2割以上、5月は前年の過半を見込むとし