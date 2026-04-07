フィギュアスケート女子で世界選手権金メダルの坂本花織（シスメックス）が7日、母校である神戸学院大の入学式に登場した。神戸市内のワールド記念ホールで行われた入学式で、第2部の冒頭に登壇。母校へ入学した新入生へのアドバイスを問われると、1年時の履修登録などに苦戦した過去を振り返りつつ「どれだけ器用に生きるか。1人で何でもやろうとすると、けっこう大変。同じ授業を受ける友達をつくるのが一番」と語った。大