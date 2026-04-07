福島県訪問2日目、天皇皇后両陛下と愛子さまは、福島第一原発のある大熊町を訪れ被災者らと懇談されました。天皇皇后両陛下と愛子さまは、7日午後、「大熊町立学び舎ゆめの森」を訪問されました。小・中学校に認定こども園が併設されているこの教育施設で、小学生の総合学習を視察し、興味のあることについて発表する様子をにこやかな表情で聞いた後、子どもたちに声をかけられました。その後、ご一家は被災者らと懇談されました。