お笑いタレントの横澤夏子が、4月6日の『ぽかぽか』（フジテレビ系）の生放送に途中から参加した。「横澤さんが遅れて参加したのは、長女の小学校の入学式に参加するためでした。横澤さんは2017年に一般人男性と結婚し、2019年に長女、2021年に次女、2023年に三女を出産しており、現在、3人の子どものママです。長女の小学校入学は、やはり思い出に刻んでおきたかったのでしょう。放送後に横澤さんはInstagramを更新し、娘さんと