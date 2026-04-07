演歌歌手・真田ナオキが７日、東京・明治神宮の室内球技場で新曲「陽が沈む前に…／プルメリアラプソディー」の発売記念イベントを行った。大のヤクルトファンという真田が、普段、ヤクルトの選手も使う室内練習場をイベントに使用するのは２０２１年以来、２度目。前回はつば九郎とともにティーバッティング対決をしたが、今回は曲のヒットへの願いを込めたティーバッティングの的あてに挑戦した。初球でいきなりバットの先