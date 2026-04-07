レッドソックスの低迷が、早くも編成批判まで呼び込んでいる。６日（日本時間７日）の本拠地ブルワーズ戦は、一時３点を先行しながら終盤に逆転を許し、８―６で敗戦。これで開幕１０試合を終えて２勝８敗、勝率２割ちょうどのＭＬＢワーストに沈んだ。しかもレッドソックスの創設１２６年目で、開幕１０戦２勝８敗は球団史上９度目という重い数字まで突きつけられた。吉田正尚外野手（３２＝レッドソックス）もこの日は「５番