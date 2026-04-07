【Buffaloes Inside】右肘痛で開幕から戦列を離れている山下舜平大投手が、大阪の球団施設・舞洲で復帰に向けたリハビリに励んでいる。 「新しい“反応”が出たということですね。炎症が多少、あったのでそれを治している段階です」。山下が現状を説明した。充実したオフを過ごし、キャンプも順調に進んだ。成長に伴う腰痛から解放され、3年ぶり２度目の開幕投手の最有力候補にもなった。しかし、3月11日のロッテ戦（ZOZOマリ