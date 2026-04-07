全国高校選抜バドミントン大会・男子シングルス父とマンツーマンで鍛えた力で、初めてのメダルをつかんだ。3月28日まで香川県高松市で行われた第54回全国高校選抜バドミントン大会で、宮崎央輔（高松商2年）は、男子シングルスで3位タイとなり、初めて全国大会のメダルを手にした。地元開催の全国大会。団体戦はベスト8。個人戦も、男子ダブルスはベスト8だった。ラストチャンスとなったシングルスは、準々決勝で増田遥（ふた