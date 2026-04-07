開幕から4試合のビジターゲームで残した得点が記録的米大リーグのドジャースは6日（日本時間7日）、カナダ・トロントで行われたブルージェイズ戦に14-2で大勝した。大谷翔平投手も今季3号を放ったこの試合で、ドジャースは1900年以来126年ぶりという記録を樹立したという。ドジャースは今季初のロードに出た3日（同4日）のナショナルズ戦が13-6、翌4日（同5日）が10-5、5日（同6日）が8-6と打線が爆発。ここまでのビジター4試