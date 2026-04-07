Googleの次期フラッグシップモデルのうち、大型の「Pixel 11 Pro XL」について、CAD（設計図）によるレンダリング画像と仕様が流出しました。 ↑次期Pixel 11 Pro XLの新画像が流出（画像提供／Daniel Romero／Unsplash）。 先日、標準モデルの「Pixel 11」および「Pixel 11 Pro」の画像が登場していました。今回の画像流出で次期シリーズのモデルが出揃った形となります。 このPixel 11 Pro XLの外観は、他の2モデルとほ