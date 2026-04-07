トップス1枚ではまだ肌寒く感じる今の季節は、軽やかに羽織れるアイテムが重宝するもの。そこで今回は【LEPSIM（レプシィム）】のメッシュシャツをピックアップ。春はもちろん初夏の羽織としても取り入れやすいアイテムで、コーデに抜け感をプラスできるだけでなく、フード付きなのでトレンド感も演出できるかも。 羽織るだけでトレンド感アップが狙える 【LEPSIM】「メッシュフード長袖シャツ」\6,990