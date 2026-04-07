猫の姿がよく例えられるもの4選 1.液体 猫が狭い箱や金魚鉢にぴったり収まる様子から、よく「猫は液体」と言われます。 容器の形に合わせて「するん」と入っていく姿は、見ているだけで癒やされます。どんなに狭い場所でも「ここが今の私の居場所です」と言わんばかりに、上手に形を合わせる柔軟さに、ついつい見入ってしまいます。 2.アンモニャイト 体をきれいに丸めて眠る姿が、古代生物の「アンモナイト」に似てい