ランチの誘いに、店への批判を添えて断るママ友Aさん。何でもかんでも全否定する彼女の言動に、私は引っかかっていました。あるときターゲットにされたHさんが放った「余裕の切り返し」に、大人の処世術を見て……？ 友人が体験談を語ってくれました。 せっかくのランチ企画に水を差す、いらない情報 娘のママ友グループで、ある日ランチに行こうという話になりました。 参加・不参加をその場で募っていたところ