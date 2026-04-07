神戸発のベビー・子ども用品ブランド「familiar」（以下、ファミリア）が、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」と初めてコラボレーションしたアイテムを、4月3日（金）からファミリアオンラインショップにて販売している。神戸・東京の2都市でイベントも開催される。ハローキティ×familiarの初コラボが実現今回はファミリアのマスコット「ファミちゃん」の誕生日（4月12日）を記念し、ハローキティがお祝いに来たとい