元HKT48で女優の田中美久(24)が7日までに自身のX(旧ツイッター)を更新。日本、中国、韓国の3カ国風のメイク姿を公開した。 【写真】シャープな目元に肌感もさまざま…3カ国風メイクで印象ガラリ 「各国のメイクで皆どれが好み?」と3カ国の国旗絵文字とともに、テンポよく変身していくショート動画を投稿。まずは“すっぴん”でメガネをかけた田中が登場すると、パッと画面が切り替わり、ほんのりチー