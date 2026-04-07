サッカー・J1のヴィッセル神戸は、アジアクラブナンバー1を決める大会「AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）2025/26」の上位8強によるトーナメント「ファイナルズ」の準々決勝について、神戸・三宮の映画館でパブリックビューイングを開催すると発表した。会場は、各線三宮駅そばにある複合施設「ミント神戸」内の映画館、「OSシネマズミント神戸」。試合はサウジアラビアで行われるため、上映は17日未明（16日深夜）と