歌手の真田ナオキが７日、東京・明治神宮外苑の室内球技場で最新曲「陽（ひ）が沈む前に…／プルメリアラプソディ」のヒット祈願イベントを行った。「陽が沈む前に…」はロックバンド「怒髪天」の増子直純が作詞で参加。昨年の「一匹狼のブルーズ」に続いて２曲連続の楽曲提供となり、この日のイベントには増子も駆けつけ歌唱でコラボレーションした。真田が年間を通しての勝負曲で、師匠・吉幾三以外の楽曲を採用するのはメ