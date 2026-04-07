歌手の真田ナオキが７日、東京・明治神宮外苑の室内球技場で最新曲「陽（ひ）が沈む前に…／プルメリアラプソディ」のヒット祈願イベントを行った。大のヤクルトファンで知られる真田は、２０２１年にも同所でマスコットキャラクター・つば九郎とのバッティング対決を行ったほか、２２年に神宮での始球式登板、今年３月にはオープン戦での国歌独唱を行うなど交流。この日は勝負曲の“ヒット”を願い、ティーバッティングでのヒ