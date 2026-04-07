Ｊ１千葉は７日、千葉市内で水戸戦（１１日・フクアリ）に向けて調整した。雨と強風の中、約２時間ミニゲームなどで汗を流した。百年構想リーグ前半戦を終えてセンターバック陣でチーム最多８試合出場のＤＦ河野貴志は後半戦に向けて千葉らしく“バチ”ッと失点減を誓った。「最近は１試合２失点ペース。９試合で１４失点はとても多い。責任も感じているし、減らしていくことが結果にもつながってくる。完璧に崩されて失点のシ