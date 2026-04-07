元HKT48のメンバーでタレントの村重杏奈（27）が7日までに更新されたViViの公式インスタグラムに登場。写真集『あんな』を紹介するとともに動画のオフショットを公開した。【動画】「ぷるんぷるん！」「素晴らしい」“揺れる”動画で反響が寄せられている村重杏奈投稿では「村重杏奈写真集『あんな』の発売を記念して5/30(土)都内某所にてお渡し会開催が決定！」と報告。特典会の内容として「1冊券特典会3,300円(税込み)・写