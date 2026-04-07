4月7日に42歳の誕生日を迎えた島袋寛子さんが自身のインスタグラムを更新。SPEEDでデビューして今年、30周年を迎えることを明かしました。 【写真を見る】【 SPEED島袋寛子 】 「SPEEDでデビューして今年30周年を迎えます」各種SNSも新たに開設島袋さんは鮮やかな赤のセットアップスーツを着用した画像を添えて「SPEEDでデビューして今年30周年を迎えますみんなありがとう」と感謝の言葉を綴りました。 島袋さんが