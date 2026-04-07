女優の加賀まりこ（82）が、6日放送のBS12トゥエルビ「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん〜昭和の大先輩とおかしな2人〜」（月曜後9・00）にゲスト出演し、芸能界から一時、距離を置いたきっかけを明かした。17歳で女優として芸能界デビュー。圧倒的な美貌から和製ブリジット・バルドーの異名を取った。しかし、20歳ごろに一旦、芸能界に嫌気が差してしまう。MCのエッセイスト阿川佐和子さんから「嫌になっちゃうんですよね、3年くら