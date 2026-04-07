東宝演劇部は公式Xアカウントで、明治座にて公演中のミュージカル「天使にラブ・ソングを〜シスター・アクト〜」の休演を公表しました。休演となったのは、きょう7日(火)開演予定の13時の回と18時の回。公式Xアカウントでは、13時の回について「出演者の体調不良者が複数発生したため、本日4月7日(火)13時を、やむを得ず公演中止とさせていただきます」と告知。「4月7日(火)18時以降の公演の実施に関しましては、4月7日（火）16時