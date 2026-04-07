東海道新幹線静岡駅のホームで、線路に人が立ち入った状況を調べる駅員と警察官＝7日午後4時20分ごろ（乗客提供）7日午後3時45分ごろ、静岡市の東海道新幹線静岡駅のホームから線路に人が立ち入るのを駅員が見つけ、一部区間で運転を見合わせた。立ち入った人は同午後4時20分ごろ、約2.5キロ離れた並行する東海道線の東静岡駅構内で保護され、静岡県警に引き渡された。新幹線の運転は同55分ごろ再開した。県警は新幹線特例法違