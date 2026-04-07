フリーアナウンサーの原千晶（37）が7日までに自身のインスタグラムを更新。「同じ事務所の渡部有さんと」と書き出した原アナ。「色んなお話ができてとっても楽しかったです！」とつづって渡部アナとの2ショットをアップした。「有さんチョイスのお店がおしゃれすぎました」と回想。「お土産までありがとうございました」と添えた。ファンからは「美人姉妹だよね」「仲良しさんですね」「美人」「2人共可愛い」などのコメ