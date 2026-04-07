【ワシントン＝池田慶太】イラン領内で撃墜された米軍戦闘機の乗員の安否に関する米メディアの報道について、トランプ米大統領は６日、「情報源を明かさなければ、記者らは刑務所に行くことになる」と述べた。記者を脅す発言に対し、米主要メディアは「報道の自由に関し、深刻な懸念を引き起こす」（ワシントン・ポスト紙）などと批判する識者の見解を伝えた。米軍は、対イラン軍事作戦に参加中のＦ１５戦闘機が３日に撃墜され