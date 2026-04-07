演歌歌手の真田ナオキ（36）が7日、東京・神宮球場室内球技場で、8日発売のダブルA面新曲「陽が沈む前に…／プルメリアラプソディ」披露取材会に出席した。「陽が沈む前に…」は前作「一匹狼のブルース」に引き続き、怒髪天の増子直純（69）、「プルメリア−」はBEGINの島袋優（57）が作詞を手がけている。この日、“アニキ”と慕う増子とともに、室内練習場のマウンド付近で「陽が沈む前に…」をフルコーラスで披露。その後、テ