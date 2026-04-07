明日の試合はエースの山本が登板予定となっている(C)Getty Images現地4月6日に行われたドジャースとブルージェイズの今季初めての対戦。昨季のWSで熱い戦いを繰り広げた両球団とあって戦いの内容に注目が高まったが、ブルージェイズが2−14と惨敗した。【動画】三塁を守る岡本の目前で…大谷の圧巻3号ホームランシーン先発のマックス・シャーザーが誤算だった。通算222勝を誇るレジェンド右腕は初回、相手4番のテオスカー・ヘ