キム・ヘソンが今季初スタメンで攻守に躍動した(C)Getty Imagesドジャースのキム・ヘソンが現地時間4月6日、敵地でのブルージェイズ戦に「9番・遊撃」で先発出場し、4打数2安打1得点の成績で、守備では好プレーを見せた。【動画】背走して見事なキャッチ！キム・ヘソンが魅せたスーパープレーをチェック今季初スタメンでメジャー2年目のキム・ヘソンが存在感を発揮した。7回の第4打席で今季初安打となる二塁への内野安打で出塁