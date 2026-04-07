栗林が先発としてしっかりパフォーマンスを残している（C）産経新聞社近鉄OBの佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で占う「シゲキ的球論」、今回は広島守護神から先発に転向した栗林良吏をクローズアップする。【写真】ランウェイ共演を果たした広島の小園海斗＆渡辺リサ夫妻栗林は4月5日の阪神戦（マツダ）に8回5安打1失点9奪三振と圧巻パフォーマンス。勝ち星こそつかなかったが、3月29日の中日戦（マツダ）の95球、1安打