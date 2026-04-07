お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が７日、東京・両国国技館で行われた、各種クリエイターを養成する専門スクールを運営する株式会社バンタンの入学式にサプライズで登場。約２３００人の新入生に向けて熱いメッセージを届けた。舞台裏からゆっくりステージ上に登場すると、会場からは驚きの声がわき上がった。第一声で「どうも、粗品です。よろしくお願いします」とあいさつ。この日は、クリエイターの卵に向けて「何かを突き