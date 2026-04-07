京都市内の家屋に掲示された「民泊反対」などと書かれた張り紙＝3日京都市は、民泊の規制強化に向けた検討を本格化する。騒音や不適切なごみ出しの苦情が近隣住民から相次いでいるため。近く有識者会議の初会合を開き、営業区域や日数を現行より制限する方向で議論を始める。2026年度中の条例改正を目指す。住宅宿泊事業法は、民泊の年間営業日数の上限を180日と定める。市は条例でさらに制限し、住居専用地域で約60日としてい