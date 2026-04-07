ノルディックスキー・ジャンプ女子で２月のミラノ・コルティナ五輪混合団体で銅メダルを手にした高梨沙羅（クラレ）がこのほど、都内でスポーツ報知の単独取材に応えた。その後編をお届けする。今年１０月で３０歳を迎える思いや、若手の台頭などについて語った。―今年の１０月で３０歳を迎える。「１０代から世界を回らせていただいていますが、そこから考えるともう十何年もたってしまったんだなという感じではあります。ジ