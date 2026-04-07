記者会見でポーズをとるIBFフライ級王者の矢吹正道＝7日、名古屋市国際ボクシング連盟（IBF）フライ級王者の矢吹正道（緑）が、6月6日に愛知県国際展示場で同級5位のレネ・カリスト（メキシコ）と2度目の防衛戦に臨むことが7日、主催者から発表された。名古屋市内で記者会見した矢吹は「アグレッシブな選手だが、KOで終わるように頑張りたい」と意気込んだ。矢吹は昨年に2階級制覇を達成。今後については「統一戦や3階級制覇を