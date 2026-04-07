元日本テレビアナウンサーでフリーアナウンサーの岩田絵里奈アナウンサー（30）が5日、自身のインスタグラムを更新。最新ショット＆近況を報告し、反響が集まっている。【写真】清楚な印象からガラリ！フリー転身後の“新ビジュアル”を披露した元日テレ・岩田絵里奈岩田アナは「色々と新しいことに挑戦しています、また報告します」と、柔らかな表情を浮かべたカットや、ナチュラルな笑顔が弾ける写真を数枚投稿。これまでの
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