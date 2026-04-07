JR東海によりますと、東海道新幹線は7日午後3時44分から一部区間で運転を見合わせています。上りは静岡から新富士の間、下りは東京から静岡の間で、原因は線路内に人が立ち入ったためだということです。運転再開は午後4時50分頃を見込んでいるということです。