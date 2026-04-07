広島・秋山翔吾が代打で結果を残している。今季、代打でここまで5打席立っているが、5打数3安打、打率.600、1本塁打、1打点の成績を残している。今季初出場となった3月27日の中日戦、0−2の5回無死走者なしの場面に代打で登場すると、柳裕也から三塁打を放ちチャンスメイクし、1番・平川蓮の二ゴロの間に生還した。4月3日の阪神戦では0−2の6回一死走者なしの場面に代打で登場し、村上頌樹が1ボール1ストライクから投じた3