大河原邦男さんによる球形ロボット「みんなのハロ」のデザイン（スペースエントリー提供）茨城県つくば市の宇宙スタートアップ「スペースエントリー」は7日、アニメ「機動戦士ガンダム」を手がけた大河原邦男さんデザインの球形ロボット「みんなのハロ」を国際宇宙ステーション（ISS）に送るプロジェクトを始めると発表した。年内に完成させ、来年春までに打ち上げたいとしている。ISSの日本実験棟「きぼう」に滞在させ、宇宙