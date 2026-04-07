御嶽山（長野県提供）環境省は7日、2014年の噴火で多数の犠牲者を出した長野、岐阜県境の御嶽山（3067メートル）一帯を、10日付で国定公園に指定すると発表した。独立峰から流れた溶岩流の中に残る変化に富んだ地形や豊かな植生が特徴。指定面積は2万8275ヘクタールで、両県が管理する自然公園を拡張して格上げする。国定公園は国立公園に準じる景勝地で、国が指定し都道府県が管理する。21年3月の厚岸霧多布昆布森（北海道）