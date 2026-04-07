ピーター・ラブスカフニ（（C）JRFU）ラグビーのリーグワン1部、東京ベイは7日、日本代表として2019年ワールドカップ（W杯）日本大会の8強入りに貢献したフランカー、ピーター・ラブスカフニ（37）が今季限りで現役を引退すると発表した。南アフリカ出身。献身的なプレーが持ち味で19年W杯では1次リーグ2試合でゲームキャプテンを務めた。21年に一時主将を担い、23年W杯にも出場した。元オーストラリア代表で15年W杯準優勝の