中東のデータセンター所在国人工知能（AI）の普及を背景に中東で増設が進んできたデータセンターに、米国・イスラエルとイランの戦闘が影を落としている。イランが反撃手段の一つとして標的にしているためだ。中東地域は世界を巡るデータの「大動脈」である海底ケーブルの要衝にもなっており、通信網の混乱も懸念される。米アマゾン・コムは3月2日、「ドローン攻撃の結果、アラブ首長国連邦（UAE）とバーレーンでデータセンタ