アルビレックス新潟は7日、デンカビッグスワンスタジアムで18日に行われるJ2・J3百年構想リーグWEST-A第11節・FC今治戦に、人気お笑いコンビ『タイムマシーン3号』が来場すると発表した。この一戦は法人設立30周年記念試合として開催。当日は挨拶やトークショー、ハーフタイムの場内一周などを予定している。クラブは公式サイトで「山本浩司さん(新潟市ご出身)と、関太さんのお二人に、クラブの節目となる法人設立30周年記念